2020/03/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر تجوال وتعطيل الدوام ومنع إقامة مجالس العزاء لمواجهة الفايروس إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا والمحافظات تغلق المداخل المحافظات – مراسلو (الزمان) أعلنت محافظات عدة امس السبت عن اجراءات جديدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا تمثلت بغلق مداخل المحافظات ومنع التنقل، فيما شددت محافظات اخرى من اجراءاتها لتصل الى تعطيل الدوام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا والمحافظات تغلق المداخل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا والمحافظات تغلق المداخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).