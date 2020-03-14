2020/03/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تنفي إشراف رئيسها على مواقع ألكترونية تسيء لجهات أخرى القضاء: لا صحة لإصدار حكم بإعدام أحد المتظاهرين بغداد – قصي منذر نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما يتداول بشأن إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين، أو وجود نية لصدور هكذا أحكام مستقبلا.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس أن المجلس (سبق أن […]

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