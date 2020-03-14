2020/03/14 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اكتشاف 5 حالات اصابة جديدة بكورونا 3 في بغداد واخرى في كربلاء وواحدة في ذي قار، ليرتفع عدد الحالات، إلى 110 حالة في عموم العراق.ونشرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم السبت الموافق ١٤ آذار ٢٠٢٠، جاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكتشف 5 اصابات جديدة بكورونا.. تعرف على “الموقف الوبائي” الكامل في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكتشف 5 اصابات جديدة بكورونا.. تعرف على “الموقف الوبائي” الكامل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).