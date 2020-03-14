2020/03/14 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : تدريبات الأندية جزء من التجمعات البشرية غير المسموح بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : تدريبات الأندية جزء من التجمعات البشرية غير المسموح بها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : تدريبات الأندية جزء من التجمعات البشرية غير المسموح بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).