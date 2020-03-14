واشنطن تستدعي السفير الصيني إثر تصريحات تلمح إلى علاقة «كورونا» بالجيش الأميركي

2020/03/14 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة : قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن ديفيد ستيلويل، كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة شرق آسيا، وجه «خطابا شديد اللهجة» للسفير الصيني لدى واشنطن كيو تيانكاي الذي اتخذ موقفا «دفاعيا واضحا».حيث استدعت الخارجية الأميركية السفير الصيني احتجاجا على تصريحات صينية ألمحت إلى أن الجيش الأميركي ربما يكون السبب في نشر ...

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