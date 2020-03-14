وزير الشباب والرياضة يشرح آلية صرف الاموال الى الاتحادات غير الأولمبية

2020/03/14 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار إستقلالية العمل الاتحادي وضمان عدم العودة الى الآليات القديمة قسم الإعلام والاتصال الحكومي: اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان ما يقف عائقا امام الانجاز الرياضي المنتظر للاتحادات الرياضية في البطولات الكبيرة هو انعدام الثقة بالوفود الرياضية والريبة والتشكيك بجدوى المشاركات التي لاتلبي الطموح بين اعضاء الاتحاد الواحد دونما تعيين فهناك من ...

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