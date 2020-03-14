نتائج صالات شهربان الإيجابية تأتي بالتخطيط السليم والتعاون المثمر

2020/03/14 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى ـ رعد شريف: اكد عضو الهيئة الادارية لنادي شهربان الرياضي الدكتور ليث اسماعيل ان النتائج التي حققها فريق كرة الصالات بدوري الموسم الحالي كانت متميزة وايجابية وتمكن من التفوق على العديد من الفرق المتنافسة معه ضمن مجموعته الثانية وذلك يعود الى تحسن مستوى الاداء الفردي والجماعي والاستقرار على الكادر التدريبي الذي استلم مهمة تدريب ...

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