خلل في “الكابل البحري” يخفض سرعة الانترنت في منطقة الخليج

2020/03/14 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض الكابل البحري الذي يوزع شبكة الانترنت في الخليج، إلى انقطاع تسبب بانخفاض ملحوظ في سرعة الانترنت لدى المستخدمين في منطقة الخليج.وفي حين عبّر مستخدمو منصات التواصل عن المعاناة جراء البطء الشديد في خدمات الشبكة منذ الصباح، أفاد البعض الآخر في فترة بعض الظهيرة أن الانترنت توقف لديهم بشكل كامل.عملائنا […]

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