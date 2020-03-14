مدير صحة الكرخ: احد المصابين بفيروس كورونا دعا اكثر من 80 شخصاً لوليمة بعد عودته من إيران

2020/03/14 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت (14 اذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ’’كورونا’’، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي في العراق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، بخصوص "

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (14 اذار 2020)، نتائج فحوصات 4 حالات اشتباه بفايروس كورونا سجلت في 3 مدن.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل، لـ(بغداد اليوم)،ان "4 حالات اشتباه بفايروس كورونا سجلت خل

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي ، السبت (14 آذار 2020)، نداءً من داخل العتبة الكاظمية، لوجوب الإلتزام بقرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لدرء وباء كورونا في العراق .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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