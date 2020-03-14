ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا إلى 1441 والإصابات تتجاوز 21 ألفا

2020/03/14 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا ...





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