الصحة تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق

2020/03/14 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت (14 اذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ’’كورونا’’، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي في العراق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، بخصوص "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم السبت الموافق 14 آذار 2020 أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 100 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة

وكانت النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 5 موزعة كالتالي:- حالة واحدة في بغداد / الرصافة ، حالتين في بغداد / الكرخ ، حالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في كربلاء".

وبينت ان مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان بلغ 110 ومجموع حالات الشفاء: 26 ومجموع الوفيات: 9".

وأكدت الوزارة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

واهابت "بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (14 اذار 2020)، نتائج فحوصات 4 حالات اشتباه بفايروس كورونا سجلت في 3 مدن.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل، لـ(بغداد اليوم)،ان "4 حالات اشتباه بفايروس كورونا سجلت خل

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي ، السبت (14 آذار 2020)، نداءً من داخل العتبة الكاظمية، لوجوب الإلتزام بقرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لدرء وباء كورونا في العراق .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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