إغلاق منفذ برويز خان الحدودي مع العراق بشكل مؤقت

2020/03/14 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية عن إغلاق منفذ برويز خان الحدودي في محافظة كرمانشاه /غرب/ مع العراق بشكل مؤقت....

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