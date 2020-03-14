العلماء يحذرون: مخاطر إيبوبروفين اكثر مما كان يتوقع

2020/03/14 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أظهرت نتائج دراسة علمية جديدة، أجراها علماء جامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن دواء إيبوبروفين المسكن، يشكل خطورة أكبر على الكبد، مما كان يتوقع سابقا، كما أن تأثيره يختلف في الجنسين.ويعرف الخبراء منذ وقت بعيد، أن تناول هذا الدواء يخلق مشكلات في القلب ويزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ولكن لم يدرس […]

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