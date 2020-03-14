2020/03/14 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا الجديد إلى 110، مع تسجيل 5 إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 100 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضاف أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 5 ، واحدة منها في بغداد / الرصافة، وحالتان في بغداد / الكرخ، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في كربلاء".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان وصل إلى 110، ومجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا بالعراق تقفز إلى 110) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا بالعراق تقفز إلى 110) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).