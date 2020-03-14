جواد الديوان - السياسة وجائحة كورونا

2020/03/14 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان اغنى منطقة في ايطاليا (Lombardy) اضحت قلب جائحة كورونا في اوربا، ومستشفياتها تقدم افضل الخدمات الصحية، وتعاملت بكفاءة مع المرضى حتى نهاية الاسبوع الاول من اذار عند وصول موجات للمصابين بالتهاب رئوي.عجزت المستشفيات بكادرها المتعب واجهزتها المحدودة من التعامل مع الامر.وترك المرضى للموت.وجائحة كورونا (وصفتها منظمة الصحة العالمية كذلك مؤخرا) تنتقل بسرعة، وتم تسجيل حالات ووفيات في اكثر من مئة بلد خار......

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