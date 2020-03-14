إيطاليا تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، مساء اليوم السبت ، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1441 حالة بنسبة 14 في المئة بعد أن كان 1266 في اليوم السابق. وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660.ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439 أمس الجمعة. وتفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 شباط الماضي.كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.

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