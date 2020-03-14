بابل تعلن حظرا للتجوال في قضاء المسيب حتى اشعار آخر

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فرضت محافظة بابل، اليوم السبت، حظرا للتجوال في قضاء المسيب الى اشعار اخر.

وقال مراسل "الغد برس" في المحافظة، انه تم فرض حظر للتجوال في قضاء المسيب الى اشعار اخر، باستثناء الدوائر الامنية والصحية.

واضاف، ان سبب فرض التجوال هو اصابة احد سكان القضاء بفيروس كورونا.

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