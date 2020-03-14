التحالف الدولي: استمرار التقييم والتحقيق باستهداف معسكر التاجي

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

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غرّد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، بشأن استهداف معسكر التاجي في بغداد، بعدة صواريخ.

وقال كاجينز في تغريدة عبر منصة تويتر، إن ما لا يقل عن خمسة وعشرين صاروخاً عيار مئة وسبعة ملم، قد أصاب قاعدة معسكر التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، مضيفاً أن التقييم والتحقيق مستمران، واكدت قوات التحالف في بيان مقتضب، إصابة ثلاثة من عناصرها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد.

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