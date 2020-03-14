فريق طبي إيطالي يعلن توصله لعلاج حقق نتائج مشجعة خلال تجريبه على مصابين بفيروس كورونا

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن فريق طبي إيطالي، تحقيقه نتائج مشجعة في مجال التوصل الى علاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة ” آنسا” الإيطالية للانباء، نقلا عن البروفيسور “باولو آسجيرتو”، الخبير في معهد باسكال بمدينة نابولي جنوبي البلاد، ان العلاج المكتشف اظهر نجاحا بعد تجريبه على مصابين اثنين بالفيروس، وأدى الى تحسن حالتهما الصحية خلال أربع وعشرين ساعة من استخدامه، مضيفا ان العلاج يستخدم الان إضافة الى مشفى باسكال، في مستشفيات كل من “بيرغامو” و”وميلانو” و “وكانو”، التي تشهد تسجيل اكبر عدد من الإصابات.

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