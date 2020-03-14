صحة الأنبار تنشر مفارز طبية في مداخل المحافظة

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت دائرة صحة الانبار، مفارز طبية في مداخل المحافظة لفحص الوافدين اليها، في إطار إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية في بيان، انها نشرت المفارز بالتنسيق مع القوات الامنية وفريق من المحافظة، ابتداء من سيطرتي الصقور، والتحدي، في المدخل الشرقي للمحافظة، وسيطرة “بزيبز عامرية الفلوجة”، وعلى الطريق الرابط بين ناحية النخيب ومحافظة كربلاء، بالإضافة الى المفارز الطبية الموجودة في منافذ القائم، وطريبيل، وعرعر الحدودية، ضمن التدابير المتخذة عقب إعلان منظمة الصحة العالمية، بعد تحول مرض كورونا الى وباء عالمي، ولمنع تفشي الفيروس في المحافظة، فيما اشارت المديرية الى تجهيز المفارز بجميع المستلزمات والمعدات الضرورية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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