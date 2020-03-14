محافظ ذي قار يصدر قراراً بفرض حظر للتجوال وتعطيل عمل مؤسسات الدولة

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أبو ذر العمر، السبت، قراراً بفرض حظر للتجوال وتعطيل عمل مؤسسات الدو...





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