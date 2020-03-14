2020/03/14 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى رسول ينفي نقل مصابين بفايروس كورونا من ايران للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول ينفي نقل مصابين بفايروس كورونا من ايران للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول ينفي نقل مصابين بفايروس كورونا من ايران للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).