2020/03/14 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة والبيئة : 110 اشخاص مصابون بفايروس كورونا بعموم البلاد..26 تماثلوا للشفاء/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة : 110 اشخاص مصابون بفايروس كورونا بعموم البلاد..26 تماثلوا للشفاء/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة : 110 اشخاص مصابون بفايروس كورونا بعموم البلاد..26 تماثلوا للشفاء/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).