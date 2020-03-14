جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله 

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تر امريكا ادارة اكثر غباء ورعونة من الادارة الحالية التي تحكمها برئاسة دونالد ترامب، الذي حول الجيش الامريكي الى جيش من المرتزقة يعمل في خدمة انظم...

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