 تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق 

2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء....

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