2020/03/14 | 21:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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