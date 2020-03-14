انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات الاخرى

2020/03/14 | 21:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان عبوة ناسفة انفجرت في الطريق الدولي السريع الرابط بين الديوانية والمحافظات الاخرى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة ناسفة انفجرت في طريق الدولي السريع الذي يربط الديوانية بالمحافظات الأخرى وتحديداً بالقرب من جسر مدخل قضاء عفك".

واضاف "الانفجار لم يتسبب باي اضرار مادية او بشرية".

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