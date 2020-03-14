2020/03/14 | 21:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار .. فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة ايام لمنع انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار .. فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة ايام لمنع انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار .. فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة ايام لمنع انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).