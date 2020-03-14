مدير مستشفى الخطيب يثير الجدل: العراق متفوق على العالم بمرضى “كورونا”.. المصاب يشفى بـ7 أيام فقط!

2020/03/14 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار مدير مستشفى الخطيب موقع حجر المصابين بكورونا في جانب الرصافة، الجدل، بعد خروجه بمقطع مصور أكد من خلاله ان البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة العراقية تفوق على دول العالم، حيث يتشافى المريض في 7 أيام فقط عكس دول العالم الذي يتطلب المريض 14 يومًا قبل الشفاء.تخيل مدير مستشفى الخطيب يعني مو […]

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