الكرخ تكشف عن “معضلة” تتوجب البحث عن 80 شخصًا خالطوا مصاب.. والرصافة ترجح اعلان “حالة الانذار القصوى”

2020/03/14 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رجح مدير صحة الرصافة، الدكتور عبد الغني الساعدي، اللجوء الى اعلان حظر تجوال في بغداد واعلان حالة الانذار القصوى في حال تصاعدت حالة تفشي فيروس كورونا في الساعات المقبلة.وقال الساعدي في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، أنه “إذا تصاعدت حالة تفشي فايروس كورونا بالساعات القادمة قد نلجأ لحظر التجوال في بغداد […]

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