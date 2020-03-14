تحذير لسكان كوردستان من تناول أدوية

2020/03/14 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت نقابة اطباء كوردستان، يوم السبت، من تناول بعض الادوية التي وصفتها بالخطيرة، مشيرة الى ان قسما من المواطنين يتعاطونها كوقاية من فيروس كورونا الا ان لها نتائجها سلبية تسبب تفاقم الوضع الصحي للإنسان.

وجاء في بيان للنقابة ورد لشفق نيوز، ان المصادر العلمية الطبية العالمية اعلنت ان تعاطي الادوية السترويدية وغير السترويدية مثل الديكادرون البروفين والفولتارين ونظيراتها لا تكون سببا للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بل على العكس اذا تم تناولها من دون استشارة طبية من طبيب مختص يؤدي الى اضرار صحية خصوصا اذا تناولها اشخاص تقل اعمارهم عن 50 عاما ومصابون بالفيروس ستتفاقم حالتهم الصحية.

وطالب بيان المواطنين بعدم تناول مثل تلك الادوية من دون استشارة طبية باي شكل من الاشكال، لافتا الى ان النقابة تلقت بلاغات باعطاء بعض المواطنين خلطة من الفولتارين والديكادرون من دون الاستشارة الطبية.

ودعا البيان ان يساند الجميع بعضهم بعضا وان يحموا انفسهم بشكل علمي بمحاربة هذا الفيروس باتباع التعليمات الصحية والطبية من الجهات المعتمدة.

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