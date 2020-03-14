طبابة الحشد الشعبي تنفذ عملية تعفير في قاطع عمليات الأنبار

2020/03/14 | 21:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، حملة تعفير وتطهير ضمن قاطع عمليات الأنبار للحشد الشعبي إذ شملت السواتر الامامية في القائم وعكاشات.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي نفذت حملة تعفير وتطهير في قطعات الحشد الشعبي المرابطة في السواتر الأمامية ضمن قاطع القائم وعكاشات.وأضاف

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