2020/03/14 | 21:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو / وكالات

يدخلُ حيزَ التنفيذ اليوم الأحد؛ الاتفاق العسكري الروسي-التركي بشأن الوضعِ في مدينةِ إدلب السورية، واعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن المفاوضات العسكرية مع تركيا بشأن إدلب "كانت بناءة"، مشددة على أن نتائجها ستسمح بتطبيق كل الاتفاقات بين الطرفين حول هذه المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس السبت: "جرت المفاوضات في أنقرة مع الشركاء الأتراك في أجواء بناءة، وستسمح نتائجها بتطبيق جميع الاتفاقات الخاصة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد والتي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي يوم 5 آذار في موسكو".

وأكدت الوزارة، أنه "سيتم (اليوم 15 آذار)، تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة في الطريق M4 بموجب هذه الاتفاقات".

وأفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الأول الجمعة، بأن المفاوضات العسكرية بين روسيا وتركيا في أنقرة تكللت بالتوقيع على اتفاق حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ينص على تسيير دوريات مشتركة على طول الجانب المحدد للطريق "M4" الدولي وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين لمراقبة سير الهدنة.

وأعلنت تركيا، في 1 آذار، إطلاق عملية عسكرية جديدة في إدلب ضد القوات الحكومية السورية رداً على هجمات الجيش السوري على العسكريين الأتراك في المنطقة، التي شهدت توترا كبيرا بين الجانبين إثر مقتل 36 عنصرا من القوات التركية بغارة للجيش السوري ضد عصابات "هيئة تحرير الشام" الإرهابية.

وفي 5 آذار توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 6 آذار، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق إدلب يدخل حيز التنفيذ ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق إدلب يدخل حيز التنفيذ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).