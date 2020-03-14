جامع السهروردي... ملجأ الفقراء وعابري السبيل

2020/03/14 | 21:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد إسماعيل

تصوير: محمد احسان

سميت المنطقة الصناعية، في الشيخ عمر، تبركا باسم الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، وسط حي بغدادي أصيل، مطرز بكرد وأفغان، إلا ان الغالبية عرب مسلمون، تحيط بالجامع مقابر بانت من بينها قبة قبر الشيخ السهروردي المنتصبة فوق ضريحه مباشرة.

تحدث بذلك المصليان يوسف محمد وجبار جاسم، وهما يقدماننا الى المحكم الدولي للمسابقات القرآنية والمسؤول الاداري عن الجامع قصي عبد الكريم الدليمي، الذي قال: "الشيخ الصوفي عمر بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي، ينتهي نسبه الى ابي بكر الصديق (رض) جاء من قرية سهرورد الواقعة على أعالي جبلين بين ايران والعراق، قادما الى بغداد وعمره خمسة عشر عاما، توفي قبل أربعة وعشرين عاما من سقوط الخلافة العباسية على يد المغول سنة 656" .

واصفا المكان "قبة مخروطية من الطراز السلجوقي، تسمى "الميل" فوق قبره مباشرة، في الجامع قباب للطلبة، وكان ملجأً للفقراء وعابري السبيل،لا تغلق أبوابه، يطل على باب الظفرية، الوسطاني في سور بغداد، بني بعد وفاته بخمسة وعشرين عاما، في منطقة مهجورة، وتجديده مستمر منذ العهد الملكي الى 2015" مضيفا "لا شبيه لقبته الا قبر زمرد خاتون في مقبرة الشيخ معروف بالكرخ وأخرى في الموصل".

تابع الدليمي "تقام في الجامع صلاة يومية وأعياد وجمع ومناسبات دينية والمولد النبوي وزكريا، وحلقات ذكر " مشيرا الــــــــــى أن "التجديد أساء لتراثية المبنى، فالمنارة مثلا، آيلة للسقوط جراء التهرؤ وفقاعات الرطوبة".

سعة المصلى اربعمئة وخمسون مترا مربعا، وفيه محرابان رئيسي قرب منبر خطبة الجمعة وثانوي للصلوات اليومية، تناظره طبقة عليا لقراء القرآن والذكر، وقفت على القبر المحاط بمشبك خشبي حفرت عليه آية الكرسي، مغادرا أترنم بأبيات في مديح الشيخ السهروردي جاء فيها "زر حضرة السهروردي الفتى عمرا، فإن زاده بالفيض قد عمرا، ترى العوارف تبدو من معارفه، فما لها أحد في الكون قد نكرا" و"السهروردي عنوان العلا عمر، هذا فزر أيها المشتاق مسجده، ريح وريحان وجنات بحضرته قد طيب الله مثواه ومرقده".

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