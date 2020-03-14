الحشد يعفر كرفانات النازحين ومدينة سيد الأوصياء في كربلاء للوقاية من كورونا

2020/03/14 | 21:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز اللواء 26 في الحشد الشعبي بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، تعفير عدد من المواقع والدوائر الحكومية وغير الحكومية بينها كرفانات النازحين ومدينة سيد الأوصياء في محافظة كربلاء المقدسة ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 26 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني انجز تعفير

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