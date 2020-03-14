حملة “وعي” تتشرف بتعفير مرقد السيد محمد (ع)

2020/03/14 | 21:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرفت كوادر طبابة الحشد الشعبي وضمن حملة “وعي”، السبت، بتعفير مرقد السيد محمد (عليه السلام) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في يبان وتلتقه وكالة صدى ، إن كوادر طبابة الحشد الشعبي تشرفت، اليوم، بتعفير المرقد الطاهر للسيد محمد (عليه السلام) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وأضاف أن عملية التعفير تأتي ضمن

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