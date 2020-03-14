الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود تجهـز وزارة الهجـرة والمهجريـن بوجبـة جديـدة مـن الكمامـات الوقائيـة

2020/03/14 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تواصـل الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز وزارة الهجرة والمهجرين بالكمامات الوقائية وفق العقد المبرم بين الطرفين .أعلـن ذلك مدير عام الشركة السيد: ريـاض عبـد الحسيـن شاغـي : في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة مشيراً الى ان مصنع القطنية التابع للشركة جهز وزارة الهجرة والمهجرين بوجبة […]

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