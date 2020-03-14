ذي قار تعطل الدوام الرسمي ثلاثة أيام

2020/03/14 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ ذي قار، أباذر العمر، اليوم السبت عن تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام في المحافظة لكافة مؤسسات الدولة.وقال العمر في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "تقرر تعطيل الدوام لكافة المؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وحظر شامل للتجوال في المحافظة لثلاثة أيام أيضا".وسجلت ذي قار، اليوم السبت تسجيل إصابة ثانية لممرض لامس المصاب بفايروس كورونا.

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