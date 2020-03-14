صحة الكرخ : احد المصابين بفيروس كورونا عمل وليمة لـ80 شخصا بعد عودته من ايران

2020/03/14 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي ان احد العائدين من ايران المشخصين بالاصابة بفيروس كورونا عمل وليمة لـ اكثر من 80 شخصا .وقال على موقعه بالفيس بوك ان احد المرضى المشخصين باصابته بفيروس كورونا عمل ، بعد عودته من ايران ، وليمة دعا اليها اكثر من 80 شخصا يعني 80 عائلة.وتساءل الحجامي : اين نجد هذه العوائل ؟ .وخاطب جميع العائدين من السفر ان يلزموا بيوتهم ، وان لاتتم زيارة شخص راجع من السفر حتى تنتهي هذه الازمة.

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