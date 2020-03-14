دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الثالث عشر

2020/03/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3خمسة أيام مضت على وجود سارة وابنتها في الزبداني، عندما مثلَ صالح فجأةً بين يدي السيدة أديبة.كانت جالسة لوحدها في الترّاس، لما تناهى لسمعها صوتُ السيارة نفسها، التي سبقَ وتعهّدت حمل الضيفتين إلى منزلها.قال لها السائقُ، محاولاً مراعاة مشاعرها ما أمكن: " رابعة ليست على ما يرام، وقد ارتأى الحاج أن تكون أمها وشقيقتها إلى جانبها ".لكن المرأة العجوز أصابها الذعر، فهبت واقفة لتتساءل بصوت مرتعش: " ......

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