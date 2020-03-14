محافظ بابل يعلن اعلان حظر التجوال في قضاء المسيب

2020/03/14 | 22:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ بابل حسن منديل، اعلان حظر التجوال في قضاء المسيب.واضاف المحافظ في بيان له، إنه “تم ايضاً تعطيل جميع الدوائر باستثناء الأمنية والصحية في القضاء حتى اشعار آخر”.

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