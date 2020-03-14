2020/03/14 | 22:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال المتحدث بإسم الوزراء سيف البدر، خلال اعلانه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت ١٠٠ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.وبين أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): هي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).