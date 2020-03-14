ذي قار تعطل الدوام الرسمي وتعلن حظرللتجوال لمدة 3 ايام

2020/03/14 | 22:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وفرض حظر للتجوال لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الاحد في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا بعد تسجيل اصابة ثانية في المحافظة.

وقال العمر في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تعطيل الدوام يشمل جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات ماعدا الصحية والخدمية والامنية وبنسبة 50%، وان حظر التجوال يشمل جميع المواطنين والاسواق التجارية وحركة المركبات من اجل ضمان حماية سلامة ابناء المحافظة ومنع انتشار اصابات اضافية بفايروس كورونا" .

واشار الى ان "خلية الازمة تتابع بشكل مستمر اجراءات الدوائر المعنية واخر التطورات بهذا الشأن واتخاذ القرارات اللازمة في حال اي تطورات اخرى مستقبلا".

ودعا جميع ابناء المحافظة الالتزام "بهذه القرارات المهمة لصالح الجميع وحماية المواطنين وسلامتهم لحين تجاوز الازمة الحالية التي يتعرض لها العالم والعراق".

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