تحالف الفتح يتهم الولايات المتحدة الأميركية بالقضاء على الحشد الشعبي

2020/03/14 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تحالف الفتح الولايات المتحدة الاميركية بالقضاء على الحشد الشعبي، وذلك في تعليقه على الضربات الاميركية الأخيرة التي استهدفت مقار الحشد بعدد من المحافظات.

وقال عضو تحالف الفتح، النائب كريم المحمداوي، ان أميركا تريد القضاء على الحشد الشعبي قوة فعالة في المشهد الامني العراقي، وانه ساهم في انهاء تنظيم داعش الإرهابي، وأنه يعتبر قوة مهمة على نطاق الشرق الأوسط.

واضاف، ان واشنطن ترى في وجود الحشد الشعبي عامل لإفشال كل مخططاتها في المنطقة لذا تسعى الى استهدافه واغتيال قادته.

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