قائد شرطة ذي قار: سنطبق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال

2020/03/14 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أكد قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الأسدي، السبت (14 آذار 2020)، أن شرطة المحافظة ستطبق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال.

وقال الاسدي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "شرطة المحافظة ستطبق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال، بسبب فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أصدر محافظ ذي قار وكالة، أبو ذر العمر، السبت، قراراً بفرض حظر للتجوال وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وذكر المكتب الاعلام لمحافظ ذي قار، في بيان، أن الأخير "قرر تعطيل مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاث أيام فرض حظر تجوال شامل في محافظة ذي قار لمدة يومين".

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، السبت (14 آذار، 2020) أن على عوائل القادة الأمنيين الساكنين في خارج العراق العودة الى البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عوائل بعض القادة والضباط ال

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الدفاع، السبت (14 اذار 2020)، حقيقة الفيديو المتداول حول نقل عراقيين مصابين بكورونا في ايران بطائرات حربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، في تغريدة له على تويتر، "نود ان نوض

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قوات التحالف الدولي، السبت (14 آذار 2020)، عن اصابة 3 من عناصره بالهجوم على قاعدة التاجي صباح اليوم.

وقالت قوات التحالف في بيان مقتضب، إنها "تؤكد إصابة 3 من عناصرها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال ب

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