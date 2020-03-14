وزير الصحة العراقي يكشف سبب تفشي كورونا بايران ويؤكد: ليس لدى العراق امكانية لعلاج الاف المصابين

2020/03/14 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، السبت (14 اذار 2020)، ان العراق لايمكنه ان يتحمل علاج الا...





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