2020/03/14 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، السبت (14 اذار 2020)، ان العراق لايمكنه ان يتحمل علاج الا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة العراقي يكشف سبب تفشي كورونا بايران ويؤكد: ليس لدى العراق امكانية لعلاج الاف المصابين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، السبت (14 اذار 2020)، ان العراق لايمكنه ان يتحمل علاج الا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة العراقي يكشف سبب تفشي كورونا بايران ويؤكد: ليس لدى العراق امكانية لعلاج الاف المصابين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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