مفوضية حقوق الانسان: ضرورة منع التنقل بين بغداد والمناطق الاخرى

2020/03/14 | 22:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتيً، اليوم السبت، على ضرورة منع التنقل بين بغداد والمناطق الاخرى.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد التزايد الملحوظ في اعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً في العاصمة بغداد، نرى ضرورة منع التنقل في العاصمة بغداد من منطقة الى أخرى ، لمنع الانتشار للمرض بين المواطنين".

واضاف "حيث لاحظنا عدم وجود التزام من المواطنين بل ان تقليص الدوام في الدوائر وتأجيلها في المدارس والجامعات جعل الكثير من العوائل تنزل الى الأسواق والمواقع الترفيهية اكثر"، داعيا خلية الازمة "للتنسيق الكامل لضمان توفير المواد الغذائية والأفران والتوصيل المجاني للبيوت مع ضرورة السماح للكوادر الطبية والصحية والمرضى للتحرك بحرية".

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