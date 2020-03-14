ترامب بعد خضوعه للفحص الطبي : نحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات

2020/03/14 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في كلمة له انه خضع للفحص الطبي للتأكد خلوه من فايروس كورونا وهو ينتظر النتيجة .واضاف في كلمته نحن “نحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بفيروس كورونا”.وكان البيت الأبيض اكد يوم امس ، أن جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيخضعون […]

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