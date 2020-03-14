الحشد الشعبي ينجز تعفير مرقد “اولاد مسلم” في قضاء المسيب

2020/03/14 | 22:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز اللواء 28 بالحشد الشعبي، السبت، تعفير مرقدأولاد مسلم بن عقيل (عليهم السلام) في قضاء المسيب بمحافظة بابل .وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , إن كوادر طبابة اللواء تشرفت بتعفير المرقد الطاهر لاولاد مسلم بن عقيل (عليهم السلام) في قضاء المسيب ضمن حملة “وعي التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي.وأضاف أن

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