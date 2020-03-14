موسكو.. إجراء أكثر من 95 ألف فحص في مواجهة كورونا

2020/03/14 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك “روس بوتريب نادزور”، أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.وأضافت الهيئة في بلاغ صدر عنها اليوم: “حتى الـ13 من مارس 2020، تم في مختبرات الهيئة إجراء أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بفيروس […]

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