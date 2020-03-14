وليمة حضرها 80 شخصاً تثير هلع صحة الكرخ

2020/03/14 | 22:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقفت مديرية صحة بغداد / الكرخ عاجزة عن كيفية التصرف بشأن مصاب بفيروس كورونا كان قد أقام وليمة دعا إليها 80 شخصاً.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أحد المرضى المشخصين بفايروس كورونا بعد عودته من ايران، عزم اكثر من 80 شخصاً، يعني 80 عائلة، هسه ذولة وين الگاهم وشلون راح احجرهم؟!".

وتساءل الحجامي باللهجة العامية العراقية، "مو حرام هذا الشي؟ يعني انت مجبور تعزمهم؟! وانتم مجبورين تروحون لهذي العزيمة؟!".

وخاطب الحجامي سكان العاصمة بالقول، "إخوان لأجل الإنسانية كل شخص يرجع من خارج البلد عليه أن يلازم بيته ويسكت.



ولأجل الإنسانية لا تزورون شخص راجع من خارج البلد إلى ان تنتهي هذي الأزمة".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 110 أشخاص، بينها 9 وفيات، و26 حالة تعافٍ.

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